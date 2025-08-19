Разбиха мрежи за наркотрафик в Полша, иззеха дрога за 275 млн. долара

Полската полиция е разбила множество взаимносвързани наркотрафикантски мрежи, които са действали в цяла Европа, като е конфискувала наркотици на стойност 275 млн. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ядрото на престъпните групи са били поляци, живеещи в Испания, като някои от членовете са имали връзки с полски футболни хулигани, се казва в изявление на Централното следствено бюро на Полша (ЦСБ).

"По време на разследването бяха конфискувани 600 килограма марихуана, 180 килограма хашиш, 40 килограма амфетаминов сулфат, както и седем огнестрелни оръжия и няколкостотин патрона", съобщи ЦСБ.

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа, главно в Република Ирландия, Германия, Австрия и Скандинавия. Разследването е проведено съвместно с правоприлагащи органи от редица страни от ЕС, казаха още от ЦСБ.