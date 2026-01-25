Разкритие: Микропроцесори за руските ракети достигат безпроблемно от Европа до Русия, твърди BILD

Въпреки санкциите на Европейския съюз, забранени стоки се внасят контрабандно от Германия в Русия, разкрива Bild. Според изданието, става въпрос за сложна система, организирана в Берлин от бивши служители на дъщерно дружество на руската държавна пощенска служба. Журналисти от BILD разкриха скрита верига за доставки, която превозва микропроцесори, използвани в руски ракети. Използвайки GPS тракери, журналистите проследили пратки, изпратени чрез мрежа, свързана с руската поща, действаща в Германия.

Още: ЕС и НАТО действат по-безцеремонно срещу Путинова Русия - примери (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разследването сочи към стотици тонове пратки, редовно насочвани към Москва. Пратките първо се събират в склад близо до летище Берлин, след което се транспортират с камион през Полша и Беларус в Русия, твърди Bild. За митническо освобождаване пратките използват документи от Узбекската поща, която няма законово право да оперира в Германия, но се използва като прикритие за схемата. Всички тестови пратки, съдържащи микропроцесорни компоненти, изпратени от журналистите, са достигнали Москва без никакви проблеми, твърди Bild.

Още: Лавината от руски ракети и дронове срещу Украйна: Числата са чудовищни (ОБЗОР - ВИДЕО)