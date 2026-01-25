Новак Джокович няма да играе на 1/8-финалите на Australian Open

Рекордьорът по титли на Откритото първенство на Австралия - Новак Джокович, няма да играе на 1/8-финалите на турнира, след като неговият съперник Якуб Меншик се оттегли от турнира заради контузия. Така Ноле продължава директно към четвъртфиналната фаза на надпреварата и ще може да си почине повече за заключителните двубои. Мачът трябваше да се изиграе в неделя като последен в програмата, но около 24 часа преди срещата Меншик обяви, че няма да може да излезе на корта.

Меншик има проблем с коремен мускул и това не му позволява да продължи в първия турнир за годината от Големия шлем. "Трудно е да се напише това. След като направихме всичко възможно, за да продължим, трябва да се откажа от Aустрелиън Оупън поради контузия на коремния мускул, която прогресира през последните мачове. След дълъг разговор с моя екип и лекари решихме да не стъпвам на корта утре", написа Меншик в Instagram.

"Въпреки че съм разочарован, достигането до четвъртия кръг тук за първи път е нещо, което ще нося със себе си дълго време. Усетих толкова много енергия от феновете, а атмосферата в Мелбърн беше наистина специална", добави още Меншик, който спечели титлата в Аделаида преди началото на Australian Open. Именно чешкият тенисист успя да отстрани Григор Димитров в първия кръг в Мелбърн след трисетова победа.

