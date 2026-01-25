Оставката на Румен Радев:

Авария остави Гренландия без ток (ВИДЕО)

25 януари 2026, 08:14 часа 230 прочитания 0 коментара
Eлектрозахранването във всички райони на столицата на Гренландия Нуук бе прекъснато в събота вечерта заради авария на електропровод, съобщи местният доставчик на електроенергия „Нукисиорфиит“ (Nukissiorfiit), цитиран от Ройтерс. Компанията работи по осигуряването на резервно електрозахранване. Смята се, че аварията е настъпила заради лошото време, пише на страницата на „Нукисиорфиит“. Още: Републиканците "преядоха" с Гренландия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Каква е причината?

Според свидетелства на очевидци прекъсването на електрозахранването е настъпило едновременно в целия град. Според репортер на Франс прес спирането на електричеството е настъпило около 22:30 ч. местно време (02:30 ч. българско време).Три часа по-късно електрозахранването е възстановено само в някои части на 20-хилядния град.

„Нукисиорфиит“ и полицията в Гренландия публикуваха изявления във „Фейсбук“ относно спирането на тока, но без да предоставят подробности.

Електричеството в Нуук се генерира основно чрез водноелектрическа централа, разположена на около 50 км югоизточно от града.

Прекъсването на електрозахранването последва актуализация на насоките за готовност при извънредни ситуации от властите в Гренландия по-рано през седмицата, в отговор на заявения интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп да контролира автономния датски арктически остров с население от едва 57 000 души.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ток Авария Гренландия
