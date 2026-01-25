Падна един от най-старите световни рекорди в леката атлетика

Американецът Джош Хоуи подобри световния рекорд в бягането на 800 метра в зала, като постави време от 1:42.50 минути на турнира Гран При в Бостън. Рекордът до момента имаше 28-годишна давност и се държеше от Уилсън Кипкетер (Дания), поставен на Световното първенство по лека атлетика в зала в Париж през 1997-а година. Резултатът на датчанина беше 1:42.67 минути, а днешното постижение е с 0.17 секунди по-добро.

Джош Хоуи счупи световния рекорд на 800 метра в зала

По този начин Хоуи добави още един позитивен момент към сезона на закрито, който тръгна много добре за него със световен рекорд на 600 метра, отново поставен в Бостън, но преди шест седмици. Преди днешното състезание, Хоуи беше така или иначе с второто най-добро време в дистанцията. Днес той беше воден от брат си Джаксън, за да поддържат темпото, като по-късно Джош го изпревари, за да спечели състезанието.

Джаксън водеше в първите 200 метра от дистанцията с резултат от 24.81 и на 400-ия метър с 50.21, преди да изостане. Хоуи мина границата на 600-те метра с 1:16.19 и удържа успеха до края на бягането. "Свършихме много добра работа „с определянето и поддържането на темпото", каза новият световен рекордьор след края на състезанието. "Просто не спираме да се развиваме, да се подобряваме – седмица след седмица, участък след участък и се вижда, че този начин работи", добави още той.

