Страхотно! Станимир Беломъжев спечели бронз на Световната купа по ски ориентиране в Батак

Най-успешният български състезател в ски ориентирането - Станимир Беломъжев, добави още един значим медал към богата си колекция, финиширайки на престижното 3-то място в дългата дистанция на Световната купа в Батак, България! Двукратният ни световен шампион се наложи с опит и себераздаване в масовия старт, като остана в битката за победата до последните метри. Той финишира трети за 2 часа и 17 секунди - на само 7 секунди от победителя Никола Мюлер от Швейцария и на 4 секунди от сребърния медалист Йорген Баклид от Норвегия.

Станимир Беломъжев с трето място на Световната купа в България

Беломъжев, който финишира осми в спринтовата дистанция и 13-ти в средната дистанция, успя да стигне да почетната стълбичка в последния старт от Световната купа. Това е и добра отправна точка за българския състезател преди Световното първенство по ски ориентиране в Япония през март, където ще опита да се пребори за трета световна титла в кариерата си. В момента Белъможев е не само състезател, но и треньор на националния отбор.

Антония Григорова с осмо място при жените

При жените ново силно класиране записа Антония Григорова, която финишира на 8-мо място с време 1 час, 40 минути и 30 секунди - на под 7 минути изоставане от победителката Магдалена Олсон, която отвори почти 3 минути разлика до втората Аманда Или Футка (Финландия). Трета се нареди Ана Улвенсоен от Норвегия. В предходните дни Тони записа 11-то място на спринта и 17-то място на средната дистанция.

Успоредно със Световната купа, в Батак се провежда и Световно младежко първенство до 23 години, Световно мастърс първенство за ветерани, както и Държавно първенство. Организатори са спортния клуб по ориентиране "НСА-Сивен" и Българска федерация по ориентиране. Припомняме, че миналата година Станимир Беломъжев и Антония Григорова постигнаха двоен триумф на Световните игри за военни.