Разплата по руски: Криптомошеник и съпругата му са убити и заровени, заподозрените за убийството са арестувани

"Герои от СВО" (бел. ред. - специална военна операция, това е името, което режимът на руския диктатор Владимир Путин налага за подпалената от него война в Украйна) са убили криптобизнесмена Роман Новак и съпругата му Анна в ОАЕ, а след това са заровили телата им в пустинята. Заподозрените за убийството вече са арестувани.

Новак и съпругата му бяха отвлечени през октомври в Обединените арабски емирства, с цел да кажат паролите за криптопортфейлите на бизнесмена, според говорителя на руското министерство на вътрешните работи Ирина Волк. Арестувани като обвинени за деянието са трима души - руски съд остави в предварителен арест бившия детектив от Виборгския район Константин Шахта, както и Владимир Далехин и Юрий Шарипов, които според петербургското издание "Фонтанка" са участвали във войната в Украйна.

Plot twist: “heroes of the special military operation” took part in the murder of a crypto scammer and his wife



In St. Petersburg, former law enforcement officer Konstantin Shakht has been arrested — one of the suspects in the kidnapping and murder of crypto scammer Roman Novak… https://t.co/b4KxMgrrSQ pic.twitter.com/dtWZKsDKvm — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025

Според източници на 78.ru, извършителите са отвлекли Новак и съпругата му за откуп, след като са ги излъгали, че са инвеститори и са си уговорили среща, но, тъй като не са успели да получат исканата сума, са убили двойката.

Още: Закон отвори "кутията на Пандора" за нелегални криптокомпании: дължат ли пари на клиенти и плащат ли се данъци?

Следственият комитет на Руската федерация образува наказателно дело по част 2 от член 105 от руския Наказателен кодекс (убийство на две лица), след като роднини на изчезнала двойка в ОАЕ подадоха жалба до правоохранителните органи в Санкт Петербург.

Роман Новак стана известен като "предприемач", който търсеше пари за приложението за бърз трансфер на криптовалута Fintopio. В комуникацията си с потенциални инвеститори той се представяше като приятел на Павел Дуров и "заместник" на вицепрезидента на Телеграм Иля Перекопски, твърдейки, че е приятел с арабски шейхове. В крайна сметка той успя да привлече инвестиции на стойност 500 милиона долара. Впоследствие редица медии съобщиха, че Новак е изчезнал с парите, измамвайки инвеститорите и оставяйки разработчиците на Fintopio без заплащане.

Новак и съпругата му имат непълнолетни деца, които са били отведени от ОАЕ от роднини.

Още: Колко са криптомилионерите в света?