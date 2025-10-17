Рекорден брой поляци са се оженили за украинки, но полякините не се омъжват за украинци

Според статистиката за 2024 г. броят на полско-украинските бракове в Полша се е увеличил, съобщи вчера, 16 октомври, "Полското радио за Украйна". През миналата година в страната са сключени 2556 брака между полски и украински граждани. За сравнение, през 2023 г. е имало 2213 такива брака, а през 2015 г. - само 715.

Интересното е, че по-голямата част от тези бракове е между полски мъже и украинки (2021 случая), а едва 535 полякини са избрали да се бракосъчетаят с украински мъже.

Експертите обясняват, че това е естествена тенденция, когато хора са се установили за по-дълги периоди в чужбина и се стремят да "нормализират живота си" и да легализират връзките си.

