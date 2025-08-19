Рекордно количество кокаин задържаха във френски води: Наркотици, свързани с убийството на македонец в Боливия?

Служители на сръбската полиция конфискуваха 4,8 тона кокаин във водите на Мартиника, Франция, през месец юли в международна операция, проведена в сътрудничество с полицейските и военни агенции на Съединените щати и Обединеното кралство, Съвместната междуведомствена работна група Юг (JIATF-S), както и Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA), съобщи македонското издание "Вечер".

Всичко започнало със спиране и претърсване на кораба „GALEXYR“, където са открити 4 841 килограма кокаин, разпределени в 153 бали. На кораба са открити 11 души, предимно граждани на Хърватия и Черна гора, както и мъж с инициали В. Г. (1984 г.) гражданин на Република Сърбия, който е задържан и е в ареста.

Корабът „GALEXYR“ е влекач, специализиран в превоз на цимент, дълъг е 76 метра, а издирването му е продължило няколко дни.

Операцията по спирането на кораба е координирана от агенцията MAOC-N (Морски анализ и оперативен център - Наркотици) и френския военноморски флот, докато сръбски екип, както и хърватската полиция и Европол, са сътрудничили в самото разследване. ОЩЕ: Кокаин в бананите: Хванаха съмнителна пратка на Пирея

Връзката с убийството в Боливия?

Съществува подозрение, че този конфискуван кокаин е свързан с неотдавнашното тройно убийство в Боливия на членове на „Балканския картел“, граждани на Сърбия, Северна Македония и Хърватия.

Както съобщиха световните медии миналата седмица, жителят на Струмица Деянко и двама сърби са открити мъртви в Боливия, а телата им са били опаковани в черни чували. Чудовищните убийства се приписват на членове на наркокартел в Южна Америка.

Според неофициална информация от разследването, ръководено от главния прокурор Алберто Зебалос, и тримата са били брутално измъчвани, преди да бъдат убити. Телата са изпратени за аутопсия, за да се установят точните причини за смъртта, след което ще бъде извършена официалната идентификация. Медиите обаче, дори когато бяха открити мъртви в сряда, съобщиха, че убитият македонец е Деянко Л., сръбските граждани са от Ниш, първият е Милян К., известен с прякора Хитри, а вторият е уж лидер на международна организирана престъпна група, която е транспортирала големи количества кокаин от Южна Америка до Западна Европа. ОЩЕ: Не е било характерна пратка: Експерт от Агенция „Митници“ за кокаина на „Капитан Андреево“