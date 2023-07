Ремонт и резултат: Съсипани руски ПВО установки - "Така се готвим за Украйна" (ВИДЕО)

С определени поправки, 3 от машините могат да заработят - но това щяло да отнеме между месец и шест месеца, според експерти от Уляновск, се казва в репортажа.

В пълната версия на видеото репортерът посочва, че при приемането три машини са били в движение, но след 30 км марш всички са се развалили с големи проблеми с окачването. Други две имат неизправности в системата за управление на въоръжението, а шестата е твърде опасна дори за да се качите на нея - защото има опасност да се подпали, ако пробвате да стартирате двигателя.

Нито един от шестте транспортно-претоварни автомобила (ТЗМ) също не е изправен.

Russian AA/artillery unit received 6 Tunguska air defence vehicles from MoD, likely from long conservation followed by major repairs - as a result, all six vehicles are disfunctional.



In the full version of the video, the reporter states that upon reception, three vehicles were… pic.twitter.com/5QfhbHEIv2