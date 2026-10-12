Решено: Страните от ЕС отварят още два преговорни клъстера за Украйна

Страните от ЕС са се споразумели да открият втория и третия преговорен клъстер като част от преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Това съобщи държавният министър на Ирландия по европейските въпроси и отбраната Томас Бърн.

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Според него, държавите-членки на ЕС са се споразумели да отворят втория и третия клъстер за преговори за Украйна и Молдова, да затворят три глави за Черна гора и Глава 20 за Албания.

Присъединяването на Украйна към ЕС

Наскоро стана ясно, че Унгария е дала зелена светлина за откриването на още два преговорни клъстера като част от преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Това са Клъстер 2, Вътрешен пазар, и Клъстер 3, Конкурентоспособност и приобщаващ растеж. Унгария беше единствената страна от ЕС, която блокираше отварянето на тези клъстери.

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След като Украйна прие закон за образователните права на националните малцинства, унгарското правителство преразгледа ветото си. Законът вече е подписан от президента Володимир Зеленски. Към момента Украйна вече е отворила Клъстер 1, „Основи“, и Клъстер 6, „Външни отношения“. Преговорните клъстъри са общо шест.

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