Росен Желязков пред ООН: Войната в Украйна не е просто европейски конфликт – той заплашва самата легитимност на организацията

„Пълномащабната руска агресия срещу Украйна, с нейните глобални последици, представлява екзистенциално предизвикателство за основания на правила международен ред. Това не е просто европейски конфликт – той заплашва самата легитимност на Организацията на обединените нации. Напълно неприемливо е държава основател на ООН със статут на постоянен член на Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право и правото в сферата на човешките права“. Това заяви в речта си пред Общото събрание на ООН премиерът Росен Желязков.

Още: Желязков и Гутериш обсъдиха крехкия световен мир

„Единственият път към мира е ясен – суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост – напълно възстановена. Необходимо е пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. През последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държавите-членки на ЕС и съюзниците от НАТО с дронове и самолети. Тези действия показват, че Русия е тази, която подкопава перспективите за мир. Тези действия не могат да бъдат толерирани и срещат нашата силна, колективна решимост и отговор", категоричен бе Желязков.

Още: България прекратява договора за транзит на руски газ

Той взе отношение и за конфликта в Близкия изток. „Решението за две държави ни дава надежда за мир“, каза Желязков пред Общото събрание на ООН по отношение на войната в Газа.

Речта на българския премиер идва в последния ден от участието на българската правителствена делегация в 80-тата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН.

Още: България и САЩ ще проучват редкоземни метали