Рухна сграда в центъра на Мадрид, работници са в неизвестност (СНИМКИ)

Четирима работници са в неизвестност след частично рухване на строяща се сграда в идеалния център на Мадрид. Срутила се е една от етажните плочи, което е предизвикало верижен ефект по вертикалата чак до мазето, съобщават местните власти. Проверяват се евентуални последици за съседните сгради, които се евакуират. Разчистването на огромното количество отломки ще продължи с дни. По-рано беше съобщено за около десетина ранени, повечето леко.

Desde la Comunidad de Madrid seguimos volcados con los desaparecidos en el derrumbe del edificio en Ópera.



Con el #SUMMA112 desplegado y a disposición de todos los equipos de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que están haciendo una gran labor. pic.twitter.com/8u0V7UWQW6 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 7, 2025

На място работят 11 екипа за подсигуряване на сградата и издирване на изчезналите. Полицията използва и дронове. В ход е разследване за причините за инцидента. Според кадастъра рухналата сграда е на 6 етажа с обща площ от близо 7000 квадратни метра. Тя е била в процес на реновиране, за да се превърне в 4-звезден хотел.