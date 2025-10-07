Войната в Украйна:

Рухна сграда в центъра на Мадрид, работници са в неизвестност (СНИМКИ)

07 октомври 2025, 22:22 часа 317 прочитания 0 коментара
Четирима работници са в неизвестност след частично рухване на строяща се сграда в идеалния център на Мадрид. Срутила се е една от етажните плочи, което е предизвикало верижен ефект по вертикалата чак до мазето, съобщават местните власти. Проверяват се евентуални последици за съседните сгради, които се евакуират. Разчистването на огромното количество отломки ще продължи с дни. По-рано беше съобщено за около десетина ранени, повечето леко.

На място работят 11 екипа за подсигуряване на сградата и издирване на изчезналите. Полицията използва и дронове. В ход е разследване за причините за инцидента. Според кадастъра рухналата сграда е на 6 етажа с обща площ от близо 7000 квадратни метра. Тя е била в процес на реновиране, за да се превърне в 4-звезден хотел.

Елин Димитров
