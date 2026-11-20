Данък върху свръхпечалбата или данък върху растежа на българския бизнес? Такъв въпрос постави Иван Александров, основател на най-големия онлайн магазин за хранителни стоки у нас, по отношение на готвените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Парламентът прие на първо четене измененията, които предвиждат въвеждането на 33% данък върху свръхпечалбите на компании от 6 сектора през 2027 г. Правителството очаква мярката да донесе 800 млн. евро допълнителни приходи в бюджета, но още преди окончателното приемане на текстовете управляващите подготвят промени в механизма за изчисляване на данъка. Новият данък ще обхване банки, застрахователни дружества, търговци с храни, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

"Справедливо ли е"

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"Ако бизнесът ти се удвои, а маржът ти остане същият, печалбата ти също се удвоява. По предложената формула част от тази печалба може да се окаже „свръхпечалба“, въпреки че печелиш същото от всяко евро продажби. Справедливо ли е да плащаш допълнителен данък само защото бизнесът ти е пораснал?", попита Александров.

Той поясни, че между 2020 и 2025 г. приходите на неговата компания са нараснали от 14 на 86 млн. евро.

"През по-голямата част от този период бяхме на загуба, защото инвестирахме в изграждането на бизнеса си. Но дори тогава да бяхме печелили при същия марж като днес, ръстът на продажбите пак можеше да ни постави в обхвата на този данък. Днес растем с над 50% на годишна база и работим по-ефективно. Всяка от последните три години намаляваме маржа си от продажбата на продукти, за да предлагаме конкурентни цени и да печелим повече клиенти", добави Александров.

"Работим на светло и влагаме обратно всичко, което печелим. Ако един бизнес може да бъде обложен допълнително, въпреки че маржът му намалява, какво всъщност облага този данък?", попита още предприемачът.

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Той обясни как работи данъкът върху свръхпечалбата и даде пример за данък върху растежа:

"По основната формула в законопроекта се предлага еднократен данък от 33% върху частта от данъчната печалба за 2027 г., която надхвърля средната годишна данъчна печалба за 2020–2025 г., увеличена с 20%. Този данък се начислява отделно от корпоративния данък.

Да вземем компания, която печели по 3 евро на всеки 100 евро продажби. При средни годишни приходи от 50 млн. евро през 2020–2025 г. средната ѝ годишна печалба е 1,5 млн. евро. През 2027 г. приходите ѝ се удвояват до 100 млн. евро.

При същия марж от 3% печалбата достига 3 млн. евро.

- Праг за облагане — 1,5 млн. евро × 1,20 = 1,8 млн. евро

- Облагаема „свръхпечалба“ — 3 млн. евро − 1,8 млн. евро = 1,2 млн. евро

- Допълнителен данък — 1,2 млн. евро × 33% = 396 000 евро

Компанията продължава да печели същите 3 евро на всеки 100 евро продажби. Допълнителният данък от 396 000 евро в този пример е резултат изцяло от това, че бизнесът е пораснал".