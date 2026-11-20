Локомотив Пловдив все още е във финансова криза, след като Христо Крушарски спря финансирането на клуба. Документално все още бизнесменът е собственик на "смърфовете", но единствените средства, които клубът получава от него са 10 000 евро месечно за заплата на Душан Косич. Според колегите от "Мач Телеграф", потенциалните нови собственици на Локомотив Пловдив са френски инвеститори, които преди време самият Крушарски доведе в България.

Френските инвеститори отново са в България

Още през месец май същите френски инвеститори дойдоха в България, за да направят одит на Локомотив Пловдив. Тогава Христо Крушарски ги доведе на родна земя. Но преди половин година не се стигна до сделка между двете страни. Въпреки това сега обстоятелствата са много различни и преговорите могат да се развият по различен начин. Локомотив Пловдив отново е потърсил френските инвеститори след оттеглянето на Христо Крушарски, а те са дошли в България да направят нов одит на клуба, тъй като финансовото му положение е значително влошено спрямо май месец.

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Крушарски се насочва към Берое

Вече е ясно, че Христо Крушарски ще иска около 3 милиона евро за мажоритарния дял акции на Локомотив Пловдив. В скорошно интервю той сподели причината да не даде собствеността безвъзмездно. Бизнесменът загатна и за следващата си дестинация - Берое. След изиграването на 14 кръга от Първа лига Локомотив Пловдив е на 11-ата позиция с 12 точки в актива си. "Смърфовете" записаха 3 победи, 3 равенства и 8 загуби.

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