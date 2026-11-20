По бреговете на Черно море постоянно се изкарват военни мини и дронове и това неминуемо ще има пряко последствие върху туризма а и замърсяването с нефтопродукти.

Това предупреди доц. Любомир Кендеров - хидробиолог и морски еколог и преподавател в катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет на Софийския университет.

"Замърсяването може да е невидимо с тежки метали, батериите на дронове и други, които тровят водата. Черно море се използва като място за интензивен риболов, има аквакултури и ферми за миди. Ако военните действия не престанат, тежките екологични последици за морето ще се усещат с десетилетия", заяви експертът.

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Доц. Кендеров коментира какви екологични последици се очакват в Черно море от военния конфликт между Русия и Украйна.

Източник: Pixabay

Той потвърди риска от екологична катастрофа в северната част на Черно море.

"Тази заплаха е реална от началото на конфликта, 10 са поразените плавателни съдове в българската изключителна икономическа зона и пряко значение имат за промяна в екосъстоянието на нашето море. Потъват 5 от тези 10 ударени плавателни съда. Някои от тях са на повърхността, но се очаква и те да потънат", заяви той, цитиран от БНР.

Е"дин от най-опасните кораби и отпреди няколко дни поразен е корабът, които превозвал този втечнен газ. Сега е обърнат. Този кораб е превозвал 3400 т втечнен газ. Началните данни бяха, че е потънал в големи дълбочини далече от брега, но го намериха и се оказа, че плава и остава постоянна опасност - от навигационен сблъсък и тежки екологични промени. А и заради втечненото гориво има непосредствена опасност и от взрив", обясни доц. Кендеров.

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