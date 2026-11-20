"Честито на сватбата днес. Кой е булката, кой е младоженецът - ще ви разкажа по-нататък. Това каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски пред медиите в парламента преди гласуването за ВСС. Според Пеевки всичко е договорено между управляващите и ПП и ДБ. "Това си е техният ВСС", каза Пеевски и заяви, че вече не искат да го приписват на ДПС.

ДПС представиха новия ВСС

Преди гласуването ДПС обявиха, че разполагат с резултата от договорките по тъмни доби в сглобката.

Според партията новите членове на ВСС ще са: Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Ралчев и Цвятко Лазаров. Честито на договорения. Честито на новата сглобка.

Как ще гласуват ДПС?

Според Пеевски има мнозинство, а ДПС ще подкрепи всички кандидати извън Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидата на "Възраждане".

Дечев няма да подкрепят заради разказите на жена му, Янкулов, защото според Пеевски това е човекът, който е сложил чадър над Петрохан, а "Възраждане" - по идеологически причини.

"Другите ще ги подкрепим, за да може вече цялата отговорност за съдебната власт да бъде върху новата сглобка и вече няма как те да имат различна политика в парламента, при положение, че заедно си избират сдебната власт, заедно си избират главен прокурор и шеф на ВАС", каза Пеевски. ОЩЕ: Нова сглобка и разделение в ПБ: Борисов каза какво ще прави ГЕРБ за ВСС (ВИДЕО)