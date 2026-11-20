Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е одобрила износа на близо 900 000 усъвършенствани чипа с изкуствен интелект, произведени от Nvidia и AMD, за китайски компании между декември 2025 г. и май 2026 г., съобщи Комисията по външни работи на Камарата на представителите.

Одобренията на Министерството на търговията обхващат износа на 879 000 чипа, включително 75 000 за Alibaba, 150 000 за Tencent, 43 000 за Baidu и 4000 за BYD, съобщи комисията.

Компаниите са поискали разрешение да изпратят 3,4 милиона от тях до Китай през този период, показват документи на комисията.

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Необичайното публикуване на данни за лицензиране на износ на чипове идва в момент, когато администрацията на Тръмп е изправена пред засилен контрол след разкритията за аферата на бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг с предполагаема китайска шпионка, което подхрани подновените призиви за по-твърда позиция срещу китайските технологични заплахи.

И четирите китайски компании, посочени в доклада на комисията, са в списъка на Пентагона с предполагаеми китайски военни компании.

Председателят на комисията Брайън Маст е „упражнил правомощията си съгласно Закона за реформа на контрола върху износа, за да разкрие публично информация за заявленията за лиценз за контрол върху износа относно лицензите за AI чипове на NVIDIA и AMD за Китайската народна република“, се казва в изявление на комисията.

Не е ясно колко от одобренията са довели до реални доставки на чиповете за Китай, включително H200 на Nvidia и еквивалента MI325X на AMD.

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Новините около Хуанг насочиха вниманието към случаи на контрабанден внос на AI чипове на Nvidia в Китай, който остана безнаказан, засилвайки натиска върху администрацията на Тръмп да се справи с китайските технологични заплахи.

„Фактът, че над 30% от чиповете с изкуствен интелект, изпратени в Китай, са били доставени на компании, които Министерството на войната е определило като китайски военни компании, е изумителен и поставя под въпрос дали Министерството на търговията е провело някакъв сериозен преглед на националната сигурност, преди да одобри тези лицензи“, каза Крис Макгуайър, бивш американски служител и експерт по технологичната битка между САЩ и Китай.

Източник: Getty Images

В изявление Nvidia заяви, че одобренията подлежат на строги изисквания и ограничени обеми. Компанията добави, че „въпреки получаването на някои лицензи, от тогава сме спрели да доставяме H200 на Китай“.

Ограниченията за Китай

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Бившият президент на САЩ Джо Байдън ограничи достъпа на Китай до ценните чипове поради опасения, че те ще ще подкопаят лидерството на САЩ в надпреварата за разработването на изкуствения интелект.

През декември обаче Тръмп даде зелена светлина на Nvidia да доставя своя чип H200 на Китай, отменяйки ограниченията от ерата на Байдън и предизвиквайки остри критики от китайските „ястреби“ в целия политически спектър на САЩ.

Преди дни администрацията на Тръмп издаде нови правила за ограничаване на индиректния достъп до усъвършенствани американски компютърни чипове и сървъри, което е поредната стъпка за ограничаване на възможностите на Китай да използва американски чипове за обучение на най-добрите си модели с изкуствен интелект.

„Правилото има за цел да гарантира, че съществуващите ограничения за достъп до чувствителна американска технология не могат да бъдат заобиколени чрез индиректни споразумения, включващи центрове за данни в трети страни“, заяви Бюрото по промишленост и сигурност (BIS) към Министерството на търговията.