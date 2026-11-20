Любопитна подробност около назначението на Енрико Пареше за футболен директор на Левски разкриха в Италия. Оказва се, че специалистът е прекратил ангажимента си с елитния Торино, за да приеме предложението на българския шампион. Новината идва дни след официалното му представяне на "Герена", а специализираното издание toro.it отдели внимание на решението му да продължи кариерата си в българския футбол.

Енрико Пареше напуснал Торино заради Левски

Италианецът е заемал поста ръководител на скаутския отдел на Торино, но е решил да се раздели с клуба, за да поеме новото предизвикателство в София. "След различни престои в Италия Енрико Пареше започва нов етап в България, където подписа договор с Левски София като футболен директор", пише toro.it. Изданието уточнява, че Пареше е пристигнал при "биковете" през лятото на 2025 година, когато спортен директор все още е бил Давиде Ваняти.

Още: Два европейски гранда идват за звезда на Левски на "Велодром"

Новият директор на Левски с опит в италианските грандове

В публикацията се припомня и професионалният път на Пареше, който е работил за клубове като Рома и Милан, преди да оглави скаутското звено на Торино. Сега италианецът получава възможност да поеме по-голяма отговорност в Левски, където ще отговаря за футболното направление. "Това бележи началото на нова глава за Енрико Пареше, който вече работи с новия си клуб", завършва италианското издание.

Още: Човекът, привлякъл имена като Бурас, Груич, Сержиньо и Майкон, се сбогува с Левски