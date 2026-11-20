Легендарният вокалист на Iron Maiden Брус Дикинсън ще издаде новия си солов албум "PsychoGod" на 12 март 2027 г., съобщиха от британската хевиметъл група на сайта си. Първият сингъл от него - "Speaking In Tongues", вече може да бъде слушан на всички стрийминг платформи. Песента е придружена от провокативен видеоклип, заснет в пустинята на Невада и в затвор в Лос Анджелис.

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"Изразът "Speaking in tongues" (говорене на непознати езици) описва форма на религиозен или свещен екстаз, при който богомолците често губят контрол над своята реч и телесни функции. Търсенето на истината с цената на разума контрастира рязко с повърхностния свят на интернет, социалните медии и нарцистичната политическа класа, която сякаш доминира в живота ни“, казва Дикинсън.

Пилотният сингъл със своите драматични мотиви, наелектризиращ ритъм и извисяващи се вокали е мощна заявка за това, което съвсем спокойно може да се окаже най-добрият самостоятелен албум на Брус до момента, добавят от Iron Maiden. Видеоклипът – режисиран съвместно от самия Дикинсън и Лео Либерти – разкрива мащаба и огромната амбиция зад проекта "PsychoGod", отбелязват на сайта на групата.

Какво да очакваме от новия албум

"Speaking In Tongues" е първата от пет, а може би и повече, взаимно свързани истории, всяка от които обаче съществува в свой собствен свят. В известен смисъл това е своеобразно кармично пътуване през темите в албума. Като първа част от поредицата видеоклипът към "Speaking In Tongues" е брутален, откровен и поставя огледало пред грозната световна реалност на взаимни обвинения, затвори, конспирации и лъжи. Всеки следващ клип ще бъде отделен минифилм, но накрая всички парчета от пъзела ще си дойдат на мястото, докато историята се разгръща, добавят от групата.

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"PsychoGod" е осмият самостоятелен студиен албум на Дикинсън, който ще бъде издаден от звукозаписната компания BMG. "Албумът съдържа и някои много лични моменти, които хората могат да тълкуват и използват, както намерят за добре. Текстовете трябва да говорят сами за себе си – предпочитам хората да намерят собствен смисъл в тях, вместо да обяснявам очевидното или да развалям удоволствието от личното откривателство", казва Дикинсън.

Брус Дикинсън ще представи новия си албум с мащабно световно турне, което през лятото ще премине и през България. Хеви метъл звездата ще изнесе концерт в София на 28 юни 2027 г. във Vidas Art Arena, по покана на Fest Team.

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