Русия атакува Киев с балистични ракети, удари има и в Харков

Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на днешния ден, обяви кметът на града Виталий Кличко. Атаката се случи няколко часа след посещението на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с цел укрепване на връзките в областта на отбраната. В Telegram той уточни, че е била ударена складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Според информация на украинските военновъздушни сили към Киев идват още ракети.

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В същото време Харков, вторият по големина град в Украйна, е обект на руски атаки с дронове, обяви тамошният кмет Игор Терехов. По думите му са нанесени удара в най-малко три квартала.

Най-тежко засегнати от руските атаки са били областите Суми, Одеса, Запорожие, Донецк и Миколаев. В североизточната Сумска област шест управляеми авиобомби са поразили цивилни обекти. По информация на областния управител Олег Григоров трима души са загинали, а 17 са били ранени.

Нови жертви има и в Одеска област, където руските сили за пети пореден ден атакуват пристанищна и гражданска инфраструктура с дронове и ракети. Загинали са трима души, а най-малко осем са пострадали.

В Запорожка област спасителните служби съобщават за трима загинали и 15 ранени след удари по населени райони. Още един човек е загинал в Миколаевска област, а други трима са убити в източната част на страната – в Кривой рог и Донецка област.

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Според украинските военновъздушни сили през последното денонощие Русия е атакувала страната със 122 бойни дрона и две ракети. От тях 101 безпилотни апарата са били свалени от противовъздушната отбрана.

От своя страна руското министерство на отбраната заяви, че ударите са били насочени срещу военна инфраструктура, включително пристанищата в Одеса, Черноморск и района на Днипро-Буг, които според Москва се използват за снабдяване на украинската армия. Руските военни твърдят още, че са атакували складове за гориво, производствени бази за дронове и логистични обекти.