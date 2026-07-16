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Ирански дронове атакуваха Кувейт

16 юли 2026, 6:20 часа 488 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ирански дронове атакуваха Кувейт

Силите за противовъздушна отбрана на Кувейт отблъскват атака на ирански безпилотни летателни апарати, съобщи за АФП Генералният щаб на кувейтската армия. "Кувейтските сили за противовъздушна отбрана в момента реагират на заплахите от вражески безпилотни летателни апарати", се посочва в съобщението. При това се посочва, че звуците от въздушни експлозии са причинени от прехват на вражески цели. Кувейтските военни призовават населението да спазва мерките за безопасност. Още: ПВО тревога и взривове в Бахрейн, Кувейт, Катар и Йордания

Непрестанни атаки

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Според данни на иранската телевизия Press TV, по-рано от територията на Кувейт в посока Иран са били изстреляни шест балистични ракети. Те са прелетели през иракското въздушно пространство.

Припомняме, че в близост до американската военна база в Шейх Иса, Бахрейн, също са били чути експлозии. Това съобщи "Фарс". Иранската агенция се позова на арабски източници. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн издаде изявление, в което потвърди, че е била задействана сирена.

Гражданите и жителите бяха призовани да "запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място".

Към момента не са оповестени допълнителни подробности.

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Във вторник Иранската ислямска революционна гвардия заяви, че е поразила няколко американски оръжия и дронове при атаки в Бахрейн и Кувейт, включително в Шейх Иса в Бахрейн.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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