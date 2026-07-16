Ирански дронове атакуваха Кувейт

Силите за противовъздушна отбрана на Кувейт отблъскват атака на ирански безпилотни летателни апарати, съобщи за АФП Генералният щаб на кувейтската армия. "Кувейтските сили за противовъздушна отбрана в момента реагират на заплахите от вражески безпилотни летателни апарати", се посочва в съобщението. При това се посочва, че звуците от въздушни експлозии са причинени от прехват на вражески цели. Кувейтските военни призовават населението да спазва мерките за безопасност. Още: ПВО тревога и взривове в Бахрейн, Кувейт, Катар и Йордания

Непрестанни атаки

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Според данни на иранската телевизия Press TV, по-рано от територията на Кувейт в посока Иран са били изстреляни шест балистични ракети. Те са прелетели през иракското въздушно пространство.

Припомняме, че в близост до американската военна база в Шейх Иса, Бахрейн, също са били чути експлозии. Това съобщи "Фарс". Иранската агенция се позова на арабски източници. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн издаде изявление, в което потвърди, че е била задействана сирена.

Гражданите и жителите бяха призовани да "запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място".

Към момента не са оповестени допълнителни подробности.

Във вторник Иранската ислямска революционна гвардия заяви, че е поразила няколко американски оръжия и дронове при атаки в Бахрейн и Кувейт, включително в Шейх Иса в Бахрейн.

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