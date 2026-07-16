Тръмп погва младите военни: Въвежда задължително изследване за тестостерон

Военнослужещите в САЩ на възраст над 30 години ще бъдат задължени да се подлагат всяка година на изследване за тестостерон, който да улавя недостига му. Това обяви министър на отбраната на американския президент Доналд Тръмп - Пийт Хегсет, цитиран от ДПА. Хегсет заяви, че новата програма има за цел да гарантира, че военнослужещите поддържат "подходящи нива на тестостерон", за да могат да изпълняват задълженията си на най-високо ниво. Още: Тръмп с нов краен срок за войната в Украйна и призив: "Владимир, време е да спреш" (ВИДЕО)

За да изпълняват задълженията си на най-високо ниво

Снимка: Пийт Хегсет, Getty images

Още: Проф. Владимир Чуков: Променен е начинът на водене на външна политика от България, а не курсът

"Тази инициатива не е свързана с изкуствено повишаване на нивата, а с възстановяване и оптимизиране на естествените ви способности, опазване на здравето ви в дългосрочен план и осигуряване на необходимата биологична основа, за да продължите да изпълнявате задачите си", каза той.

Според Хегсет военнослужещите над 30 години ще бъдат тествани ежегодно като част от рутинните медицински прегледи, докато по-младите ще могат да се подлагат на тестовете по желание. Ако бъде установена необходимост, ще бъде препоръчано лечение, но то няма да е задължително.

"Както знаем, в днешно време бойните действия са брутални, безмилостни. Те изискват максимална физическа, психическа и умствена подготовка. Като следим тези здравни показатели още в ранен етап, поддържаме боеспособността на военнослужещите и им осигуряваме същото ниво на подкрепа, което те дават на нацията", заяви Хегсет.

Още: Месеци или години: Тръмп не знае как да завърши войната с Иран