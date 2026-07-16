Трагедията във Венецуела все повече нараства - загиналите са близо 5000

Броят на жертвите на двете мощни земетресения във Венецуела миналия месец вече достигна 4829, предаде Ройтерс, като се позова на статистика, изнесена от председателя на местния парламент Хорхе Родригес снощи.Той е брат на изпълняващата длъжността президент на южноамериканската държава Делси Родригес. Двата смъртоносни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха страната на 24 юни. Броят на ранените остава 16 740, докато 17 907 жители на Венецуела все още са без дом заради разрушенията, уточнява Ройтерс. Още: Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела не спира да расте

Какво се случи?

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Припомняме, че венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо "е готова да направи, каквото е необходимо", за да се върне във Венецуела и да помогне за възстановяването на страната след земетресенията от миналата седмица. Мачадо, която в момента се намира в Панама, обвини венецуелското правителство, че е блокирало опитите ѝ да влезе в страната.

Желанието на Мачадо да се върне във Венецуела предизвика напрежение във Вашингтон, където тя беше призована да отложи връщането си.

Опозиционната лидерка се свърза с няколко представители на администрацията на САЩ, включително с Белия дом, Държавния департамент и членове на Конгреса, за да потърси подкрепа за евентуалното си връщане в страната, съобщи в събота представител на Белия дом пред Ройтерс, цитирана от БТА.

Припомняме, че според данните на Геоложката служба на САЩ, две земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха южноамериканската държава на 24 юни. Изследователи от американската космическа агенция НАСА заявиха в доклад, че около 58 870 сгради вероятно са били повредени или разрушени при двете земетресения.

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