Спорт:

САЩ въвеждат ново мито върху определени стоки от Бразилия

16 юли 2026, 7:15 часа 286 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
САЩ въвеждат ново мито върху определени стоки от Бразилия

Съединените щати обявиха въвеждането на ново мито върху различни вносни стоки от Бразилия след едногодишно разследване на търговската и другите политики на латиноамериканския гигант. 25-процентното мито ще влезе в сила на 22 юли, съобщи високопоставен американски представител. Той добави обаче, че редица продукти, сред които говеждо месо, кафе и определени части за самолети, ще бъдат изключени от обхвата на митото. Изключенията обхващат и определени стоки, които САЩ не произвеждат.

ОЩЕ: Бразилия обмисля реципрочни мита за САЩ

„Нелоялните търговски практики на Бразилия са попречили на американските работници и производители да получат достъп до този важен пазар“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. „Ние оставаме отворени за продължаване на преговорите с Бразилия, за да се постигнат отдавна необходимите промени по отношение на проблемите, установени в това разследване“, добави той.

В по-ранни заключения разследването на САЩ прецени, че определени практики на Бразилия са „неразумни или дискриминационни и затрудняват или ограничават търговията на САЩ“.

Последната мярка идва и на фона на усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да възстанови икономическата си програма, след като през февруари Върховният съд на САЩ отмени редица от неговите глобални мита.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Митата срещу Бразилия бяха обосновани съгласно раздел 301 от Закона за търговията, а администрацията на Тръмп тази година започна и други разследвания, позовавайки се на същите правомощия.

ОЩЕ: "Лов на вещици": Тръмп удари и Бразилия с високи мита

Вече в една серия от разследвания американски служители предложиха нови мита, насочени към десетки търговски партньори, поради предполагаемите им пропуски да предприемат мерки срещу принудителния труд.

В случая с Бразилия високопоставен американски служител насочи вниманието към това, което Вашингтон счита за неблагоприятни действия в областта на цифровата търговия, наред с „нелоялната“ конкуренция, свързана с държавната система за електронни плащания PIX, както и към други въпроси.

Американският служител каза, че вратата за преговори остава отворена, въпреки че Вашингтон желае неговите опасения да бъдат разрешени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бразилия САЩ мита
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес