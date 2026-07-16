САЩ въвеждат ново мито върху определени стоки от Бразилия

Съединените щати обявиха въвеждането на ново мито върху различни вносни стоки от Бразилия след едногодишно разследване на търговската и другите политики на латиноамериканския гигант. 25-процентното мито ще влезе в сила на 22 юли, съобщи високопоставен американски представител. Той добави обаче, че редица продукти, сред които говеждо месо, кафе и определени части за самолети, ще бъдат изключени от обхвата на митото. Изключенията обхващат и определени стоки, които САЩ не произвеждат.

ОЩЕ: Бразилия обмисля реципрочни мита за САЩ

„Нелоялните търговски практики на Бразилия са попречили на американските работници и производители да получат достъп до този важен пазар“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. „Ние оставаме отворени за продължаване на преговорите с Бразилия, за да се постигнат отдавна необходимите промени по отношение на проблемите, установени в това разследване“, добави той.

В по-ранни заключения разследването на САЩ прецени, че определени практики на Бразилия са „неразумни или дискриминационни и затрудняват или ограничават търговията на САЩ“.

Последната мярка идва и на фона на усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да възстанови икономическата си програма, след като през февруари Върховният съд на САЩ отмени редица от неговите глобални мита.

Митата срещу Бразилия бяха обосновани съгласно раздел 301 от Закона за търговията, а администрацията на Тръмп тази година започна и други разследвания, позовавайки се на същите правомощия.

ОЩЕ: "Лов на вещици": Тръмп удари и Бразилия с високи мита

Вече в една серия от разследвания американски служители предложиха нови мита, насочени към десетки търговски партньори, поради предполагаемите им пропуски да предприемат мерки срещу принудителния труд.

В случая с Бразилия високопоставен американски служител насочи вниманието към това, което Вашингтон счита за неблагоприятни действия в областта на цифровата търговия, наред с „нелоялната“ конкуренция, свързана с държавната система за електронни плащания PIX, както и към други въпроси.

Американският служител каза, че вратата за преговори остава отворена, въпреки че Вашингтон желае неговите опасения да бъдат разрешени.