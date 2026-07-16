Тръмп: Техеран отчаяно иска сделка, ще решим

Техеран "отчаяно иска сделка" със САЩ, но Вашингтон ще реши дали да предприеме подобна стъпка. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на Форума за отбрана и иновации на Пенсилвания в град Карлайл. "Иран иска среща", каза той, малко след като американските въоръжени сили започнаха нова серия от ракетни удари. "Иран скоро ще бъде победен", добави Тръмп.

"Наистина се справяме добре с Иран", заяви още американският президент и добави, че Техеран "в момента е недоволен".

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Президентът съобщи и че Иран е позволил на американска гражданка, която според него е била "неправомерно задържана" през 2024 г. по време на администрацията на предшественика му Джо Байдън, да напусне страната. "В момента тя е в безопасност извън Иран и е в добро състояние. САЩ оценяват този жест на добра воля от страна на Иран", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, без да споменава име.

По-рано американската армия съобщи, че военен самолет е подложил на обстрел празен петролен танкер, който се е опитал да пробие блокадата на иранските пристанища. Според Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) самолетът е "неутрализирал" кораба, след като е изстрелял ракети по него.

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"Корабът вече не се движи към Иран", посочи командването, като отбеляза, че танкерът е плавал под флага на Кюрасао.

Това е първият случай, в който САЩ откриват огън по кораб, за да го спрат, откакто преди дни беше възстановена блокадата на иранските пристанища.