Отново инцидент на пътя: Катастрофа между патрулка и кола в Монтана

Катастрофа между патрулка и лека кола тази вечер в Монтана. Движението в центъра на северозападния град, на кръстовището на бул. “Трети март” и бул. “Александър Стамболийски” е затруднено и се регулира от служителите на полицията, които са се отзовали на сигнала, пише БНТ. По първоначална информация при инцидента няма пострадали, а щетите са само материални. Предстои да бъде изяснена точната причина за инцидента.

Няма пострадали

Според очевидци, леката кола е завивала наляво на зелен светофар, когато полицейският автомобил я засякъл преминавайки на червено. Направените тестове за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни. Това е втора катастрофа с участието на автомобил на МВР в Монтана за последните няколко месеца.

Гняв и отчаяние: "Ангели на пътя" избухнаха срещу съда за убито момче на пешеходна пътека

Изключително гневно обобщение, предизвикано от поредното заседание по делото за смъртта на тийнейджъра Филип Арсов, който загина на пешеходна пътека в центъра на София преди 2 години, изпрати сдружение "Ангели на пътя" до реално всички медии в България. Причината за гнева – качеството на българското правосъдие, както и как медиите отразяват случая, дали изобщо му обръщат подобаващо внимание, като според сдружението отговорът е "не".

Заради случилото се в съдебната зала, сдружението обяви, че ще изпрати официално въпрос до правосъдното министерство дали са правени изчисления колко средно струва разследването и съдебния процес на катастрофа с убити и ранени. Тепърва по случая с Филип се чака присъдата.

Сдружение "Ангели на пътя" е категорично – българският съд прави всичко възможно виновни за тежки катастрофи да бъдат почти напълно оправдани, а всеки убит на пътя коства 2,2 млн. евро, като на година цената на катастрофи с убити и тежко ранени стига 4-5 млрд. евро. Сдружението обаче не посочва откъде взема тези данни. Но определя съдилищата като организирана престъпна група, използвайки името "В името на народа" - думите, които стоят във всяко съдебно решение.