Кризата с боклука: Ето кога започва чистенето на "Красно село" и "Люлин"

Днес и утре Столичната община ще изпробва да възстанови нормалното почистване от боклуци и отпадъци в столчините райони "Красно село" и "Люлин", предаде Българското национално радио (БНР). В продължение на две седмици кварталите в тези райони се чистят на кризисен принцип, с помощта на техника от съседни общини и на доброволци. Причината е изтичането на договора за почистване и отказът на кмета на София Васил Терзиев да сключи нов с единствения кандидат по обществената поръчка.

Възстановяване на нормалното обслужване в двата столични района означава редовно извозване на отпадъците от кварталите и работа по предварително определен маршрут и честота, заложена в оперативните планове. Това ще се случи с ресурсите на общината - техника и екипи от общински предприятия и други райони на София, както и с временно наетия капацитет от съседни общини и с труда на доброволци.

Целта на тестването е да се създадат условия за отмяна на кризисната ситуация, обясниха от Столичната община.

Днес и утре отново ще има организация за хората, които искат да помогнат за събирането на боклука - на три места в "Люлин", "Хиподрума" и "Красно село" ще бъдат раздавани чували и ръкавици.

97 тона отпадъци са били извозени през вчерашния ден (11 октомври) в районите "Красно село" и "Люлин" и още 30 тона тази нощ. В настоящия момент събираме нужната ни техника, набираме активно работници. Това обобщи зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева, която добави следното – трябват още 10 камиона, ангажимент има за 9. Подадени са 31 заявления за шофьори от работещи в Завода за отпадъците (СПТО). На въпрос колко точно струва сега извозването на тон боклук в "Красно село" и "Люлин", отговорът беше, че още нямало всички данни, за да се каже, събирали се. До края на миналата седмица чистенето в двата района по договор е било 140 лв. на тон, а новата оферта е била 422 лева на тон. На практика сега се чисти под 140 лв. на тон, призна зам.-кметът пред Нова телевизия.

Същевременно, в сутрешния неделен блок на БНТ с Георги Любенов общинският съветник Карлос Контрера коментира, че "изглежда ни подготвят" за ударно вдигане на такса смет, а нямало икономически причини да се случи, и сега София събирала повече пари в това перо, отколкото ѝ трябвало. Неговият колега Симеон Ставрев опонира, че увеличение на такса смет може да има само ако се приемат много високите оферти за нови договори за сметосъбиране, които сега са на дневен ред. Конкретно се обсъждаха следните параметри - от 100 лева да стигнем до такса смет от 500-1000 лева.

Не е вярно, че турската фирма, чиито камиони бяха подпалени, си е оттеглила офертата да поеме двата района преди да ѝ подпалят превозните средства, каза Бобчева. Тя даде хронология – в края на юли са подпалени камионите, в началото на септември е оттеглена офертата.

Бобчева заяви и, че Столична община има съмнения за саботажи – рязане на торби с боклук, но още се събират данни, за да може да има категорично официално изявление по темата. Чакаме МВР да каже кой запали камионите на турската фирма, защо се оттеглиха вече подадени оферти. Зам.-кметът на София изрази и съмнение защо точно сега прокуратурата я вика за обяснение – съвпадението е изглежда доста подозрително.

"В рамките на тази седмица ще възстановим нормалния ритъм на работа", каза още Бобчева, според която до месец нещата ще се урегулират. Тя категорично не се съгласи с обвиненията на ГЕРБ, конкретно на бившия кмет на София Йорданка Фандъкова, че Васил Терзиев се забавил с пускането на обществените поръчки за нови договори за събирането на боклука. Бобчева каза, че общината сега дори водила дело, за да си вземе документите обратно от Агенцията по обществените поръчки.

