Кой има имен ден днес, 18 октомври 2025 г. Честито!

На 18 октомври 2025 г. имен ден празнуват хората, които носят имената Злата, Златка, Златина, Златинка, Златко, Златан, Златомир, Златимир, Златимира, Златозария и производните им. Имен ден имат и тези, които носят името Лука или Лукан. На този ден се почита Света Злата Мъгленска. Тя е българска светица и великомъченица, живяла през XVIII век по време на османското владичество в Македония.

