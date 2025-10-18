Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 18 октомври 2025 г. Честито!

На 18 октомври 2025 г. имен ден празнуват хората, които носят имената Злата, Златка, Златина, Златинка, Златко, Златан, Златомир, Златимир, Златимира, Златозария и производните им. Имен ден имат и тези, които носят името Лука или Лукан. На този ден се почита Света Злата Мъгленска. Тя е българска светица и великомъченица, живяла през XVIII век по време на османското владичество в Македония.

Имени дни през октомври 2025 г. 

Честит имен ден! Бъди здрава, за да можеш да осъществиш всичките си замисли и мечти! Нека до теб винаги има приятелско рамо, на което да можеш да разчиташ.

***

Бъди здрава, щастлива, вдъхновена за подвизи и успехи! Нека късметът винаги е до теб и най-вече в трудните моменти, когато имаш нужда от него! 

***

Честит имен ден! Нека твоят празникът събере около теб онези, които те ценят и уважават. Да имате незабравими часове на веселие и смях!

***

Весел празник! Бъди усмихната и вдъхновена! Нека светлината в очите ти бъде заразителна! Да преживееш най-прекрасните и незабравими мигове!

***

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали! 

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock

