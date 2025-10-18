Уиткоф отново тръгва на обиколка в Близкия изток

Специалният пратеник на президента на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф ще замине в неделя за региона с цел да подпомогне по-нататъшното изпълнение на плана за мирно уреждане в сектора Газа, разкри Axios, позовавайки се на източници. "Според американски служител и източник, запознат с въпроса, Уиткоф се очаква да посети Близкия изток в неделя вечерта, за да продължи изпълнението на споразумението за прекратяване на войната в Газа", информира изданието.

За какви ще работи този път Уиткоф?

"Източникът отбеляза, че Уиткоф планира да пътува до Египет и Израел по време на турнето си и вероятно ще посети сектора Газа", отбеляза Axios.

Според неговата информация, Уиткоф ще работи по въпроса за международните стабилизационни сили, които според американския проект ще бъдат разположени на част от територията на Газа и ще дадат възможност на израелската армия да се оттегли от анклава.

Освен това САЩ искат да започнат възстановяването на Газа - териториите, които не са под контрола на движението "Хамас", особено Рафах. Вашингтон иска градът да стане модел за следвоенното устройство на сектора.

