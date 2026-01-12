Завишени цени в училищните столове: Масово нарушение след идването на еврото

Ваучерите за храна на ученическите столове са били с твърде завишени цени в евро. Първо нарушението е установено на територията на Столична община, а след намесата на Координационният център и в редица други области на страната. Това стана ясно от думите на Цветислава Лакова от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в сутрешния блок на БНТ. След съвместна акция на комисията със Столична община - търговците са върнали парите на учениците.

Ето защо - според нея Координационният център за въвеждане на еврото върши чудесна работа.

Припомняме, че центърът беше създаден в края на миналата година, а целта му е да координира институциите на централно, областно и общинско ниво, а негов председател е Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

Нарушенията

Лакова добави, че установените нарушения във връзка с еврото са под 10%.

"Работим по жалби, сигнали, имаме много тематични проверки. Имаме план - програма, която КЗП следва", обясни Лакова. По думите й най-много нарушения има при хранителните стоки.

"Факт е, че през изминалата седмица направихме ткематична проверка с НАП на паркингите. Проверихме над 80 паркинга, при някои от тях установихме 100% увеличение на цените. Там сме поискали обосновки, предстоят административни процедури. При някои паркинги освен твърдения за необосновано увеличение на цените липсваше обозначаване на предлаганите услуги в евро", добави още Лакова.