Красив начин да изпратим лева: Имате жълти стотинки? Дарете ги за топъл обяд на деца

Ако се чудите как да се отървете от жълтите си стотинки, новата благотворителна инициатива "Стотинки за щастие" ви дава идея. Кампанията на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса възнамеряват да осигури топъл обяд за деца с помощта на Българския червен кръст.

Всеки, който има останали стотинки,особено жълти, може да си избере кауза и да ги дари.

"Това, което е малко и незначително за едни, е съкровище за други", заяви инициаторът Николай Стоянов от Комисията за финансов надзор.

Всъщност идеята е на едно от децата му, а призивът - всеки да направи добро в началото на годината.

"Изключително красив начин да изпратим лева"

"Тази инициатива се роди естествено. Както казват - Бог говори от устата на децата. Синът ми се зачуди какво да прави - както всяко българско семейство вкъщи имаме един буркан, в който събираме стотинки. Той попита какво ще ги правим. Съответно единият вариант беше да отидем и да чакаме по опашки в БНБ или в някоя друга банка, за да ги обменим. Другият вариант беше да намерим някаква кауза. Както пише в дебелите книги - това нещо, което е дребно и незначително за един, би могло да бъде полезно за някой друг", коментира Стоянов.

Той се замислил в каква кауза може да вложи тези пари и така се родила идеята за "Стотинки за щастие".

"Предложих я на колегите в комисията, те бяха в тотален възторг, ръководството също. След това като всяка идея тя започна да води собствен живот. Предложихме я на различни колеги от небанковия финансов сектор. Разказахме им, че имаме такава инициатива. При тях също отзивът беше страхотен, защото очевидно навсякъде стои този въпрос с натрупаните стотинки. Стигна до там идеята, че помолихме над 300 компании и организации да се включат в тази инициатива. Искрено се надявам да успеем да съберем някакви средства за Червения кръст", разказа Стоянов пред БНР.

По отношение на каузата "Топъл обяд" на Червения кръст той добави, че това е инициатива, по която се закупуват купони за обяд за деца.

Според него това е изключително красив начин да изпратим лева.

Стоянов призова всеки, който се чуди какво да прави с излишните си стотинки, да си избере кауза и да се опита да помогне.