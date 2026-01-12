Камелия разказа, че е минала през истински ад

Точно на рождения си ден певицата Камелия направи едни от най-емоционалните си откровения относно личния си живот - по-специално тя говори за майчинството и трудния път към най-голямата ѝ мечта. "Това е най-сладката умора", обясни тя относно грижите за децата си в интервю за "COOLt" по bTV. "Досега не съм го изпитвала това преживяване и няма кой друг да ми го даде, освен децата", допълни тя.

Камелия разказа, че на 38 години е усетила "порива" да иска да бъде майка. Забременяла още от първата процедура инвитро, радостта ѝ обаче била кратка.

"Три месеца по-късно, на един рутинен преглед, трябваше всичко да приключи и да мина към друга процедура. Тази радост не беше в мен. За мен сякаш се отвори вратата на ада по този път. Врата, която не знаех накъде води. Предстоеше ни много път, разочарования, загуба на време и пари."

Снимка: Kamelia/Instagram

Въпреки трудностите, Камелия не се отказва и успява да сбъдне мечтата си. "Правилният път се появи, когато аз приех себе си с това, че аз не мога да стана майка по този начин, но мога да стана майка."

Семейството на Камелия

Днес Камелия и партньорът ѝ Цветин се радват заедно на най-голямото си съкровище - двете си деца. В социалните мрежи покрай празници и различни други поводи Камелия споделя снимки с тях, като показва радостта си да бъде майка.

Камелия роди сина си Баян през 2023 година, на 52-години. През септември миналата година певицата посрещна второто си дете - дъщеричка, която носи името Касия.