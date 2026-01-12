"6% не са мит": Напусналите ПП заради корупция говорят за 5 млн. лева и детска градина

Напуснахме "Продължаваме промяната" не заради лични конфликти, не заради политически амбиции и не заради внушения, а заради оказван реален, системен и целенасочен натиск да участваме в предварително договорени обществени поръчки и схеми за разпределение на проценти. Не става дума за "развиваща се във времето схема", а за реални събития, случили се в рамките на дни, които ни поставиха пред ясен морален избор. Това се казва в позиция на кмета на район "Люлин" Георги Тодоров, кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин и общинските съветници Драгомир Иванов и Димитър Шалъфов, изпратена до медиите.

ОЩЕ: "Ще си разделим процентите": Столични кметове напускат ПП с твърдение за натиск

В нея те отговарят на изказване на Асен Василев, направено в подкаста "Дневен ред" на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, в които според тях се правят внушения, че причините за напускането им се основава на "фалшиви обвинения" и "внедрени хора".

Разпределение на проценти

Напусналите партията са категорични, че "няма нищо истинно в твърденията, че се е развивала гигантска схема срещу партията". "Това се случи в рамките на дни. Разговарях с двамата кметове и ми разказаха в детайли това, което и записът повтаря кой, защо и как трябва да действа, за да се упражни корупционен натиск“, заяви общинският съветник Драгомир Иванов.

Кметът на район "Младост" казва, че е бил подложен на натиск във връзка с обществена поръчка за ремонт на детска градина на стойност 5 млн. лв., при която му е било предложено "разпределение на проценти между мен и партията". "Това е конкретен разговор с конкретно съдържание", коментира Кукурин.

ОЩЕ: Кметовете на "Люлин" и "Младост": Барбутов не е жертва, а част от по-голяма схема

"Отказах да обслужвам частни и партийни интереси и затова избрах да продължа работата си като безпартиен кмет", каза от своя страна кметът на район "Люлин" Георги Тодоров.

Напусналите ПП категорично заявяват - исканията за т.нар. "6%" не са мит и не са внушение. Според тях става дума за конкретен процент от стойността на обществени поръчки, който следва да бъде осигурен чрез фирмите, под формата на "доброволно дарение", консултантски ангажименти или други заобиколни механизми. "Този процент е поставян в контекста на партийна структура и чрез лица с влияние в нея. Независимо от използваната формулировка, когато подобна практика е обвързана с обществени поръчки, тя представлява корупционен натиск", обясняват тя.

Общинският съветник Димитър Шалъфов заяви, че механизмът е ясен – "експертна помощ", последвана от посредници, разговори с фирми и опити за манипулиране на крайния резултат.

ОЩЕ: Кметът на "Люлин" заговори с имена и размер на подкуп в корупционния скандал в София

В интервюто си Асен Василев заявява, че Кирил Петков е предложил да поеме отговорност. В позицията си напусналите ПП питат - "Ще бъде ли той отново включен в кандидатски листи, след като самото ръководство говори за "прочистване"?".

ОЩЕ: Хакнали телефона на кмета на "Люлин": Разбра се кой е направил записа между Барбутов и Тодоров

Те са категорични, че "корупцията в местната власт е един от най-сериозните и най-подценени проблеми на българския преход. Именно там натискът е най-незабележим, а зависимостите най-опасни".

"Ние избрахме да не мълчим и да не участваме. Продължаваме да работим като независими кметове и общински съветници, в интерес на гражданите. Истината не се "прочиства". Истината се казва", завършват те.