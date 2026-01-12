За Георги има надежда за лечение, да подадем ръка!

Георги е само на 5 години и е всичко за своята майка. Момчето живее с тежка диагноза спиноцеребрална атаксия рядко, прогресиращо и безмилостно заболяване. Болест, която отнема сигурността на всяка крачка, координацията, думите, самостоятелността. Болест, която бавно краде детството му. Всеки ден Гого се опитва да направи неща, които за другите деца са естествени да ходи стабилно, да играе, да говори, да се смее без усилие. Всяко движение за него е борба. Всяка стъпка риск. Той е напълно зависим от грижи и постоянна помощ.

Да помогнем на Митко в борбата с левкемията

Заболяването

Лекарите са откровени заболяването е прогресиращо, разказва неговата майка, но има и надежда. В Истанбул има възможност за лечение със стволови клетки, което може да забави развитието на болестта, да подобри движенията, да намали страданието и да даде шанс на детето за по-добро утре.

Още: Да помогнем на Светла в борбата с болестта

"Това лечение е последната надежда.

Всяко дарение е шанс.

Всяка подкрепа е протегната ръка.

Всяко споделяне е надежда, че ще стигнем навреме.

Това пътуване не е просто лечение.

То е път, изпълнен със страх, сълзи, но и огромна надежда.

Надежда, че синът ми ще има повече движение, по-малко болка и повече усмивки." пише още майката на Георги.

Повече за кампанията вижте ТУК

Още: Авторът на любими песни Боян Христов се нуждае от средства за лечение