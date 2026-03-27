Русия "помогна" и НАТО вече харчи толкова, колкото никога досега в историята си

Всички членове на НАТО вече са достигнали целта от 2% от БВП за разходи за отбрана за първи път в историята, като общите разходи се увеличиха до 1,4 трилиона долара, предаде Euractiv.

През 2025 г. разходите на Алианса надхвърлиха 1,4 трилиона долара, в сравнение с 1,3 трилиона долара година по-рано. Европа и Канада увеличиха бюджетите за отбрана с 20% в реално изражение, достигайки рекордните 574 милиарда долара, като 34% бяха насочени към закупуване на оръжие. Сега те представляват около 41% от общите разходи на НАТО, докато останалата част идва от Съединените щати.

Най-високите дялове от БВП като харчене за отбрана и военно дело са регистрирани в Полша (4,3%), Литва (4%), Латвия (3,74%) и Естония (3,42%). Съединените щати са на 3,19%. Дори Испания вече покри границата от 2% - точно толкова, след като години наред беше доста далеч от нея, на поне 0,6% разлика.

All NATO members have reached the 2% of GDP defense spending target for the first time, with total spending rising to $1.4 trillion, according to Euractiv.



— NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2026

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте нарече 2025 г. "повратна година" и заяви, че съюзниците трябва да се насочат към новата цел от 5% от БВП до 2035 г., поставена пак от американския президент Доналд Тръмп, и да увеличат производството на оръжие