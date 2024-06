Русия повреди сериозно украинска ТЕЦ, атаката рани цивилни (ВИДЕО)

Още: Русия съсипа ТЕЦ-овете на най-големия частен оператор в Украйна: The Washington Post

Руски дронове атакуваха в ранните часове на 20 юни енергийна инфраструктура във Виницка, Киевска, Днепропетровска и Донецка област на Украйна, съобщи държавният енергиен оператор "Укренерго". В момента на място работят възстановителни екипи, които оценяват щетите, нанесени от руските удари.

Най-малко трима души - мъже на възраст 30, 41 и 63 години - са били ранени през нощта в Днепропетровска област, съобщи областният управител Серхий Лисак. Двама от тях са откарани в болница.

При нападението на Русия в района на Никопол в Днепропетровска област са нанесени щети и на 7 частни жилища, пет склада, автомобили и електропроводи.

През нощта имаше и мощна атака с дронове срещу Русия - отново се разгоряха петролни бази: Огън и щети: Атака срещу руска рафинерия и петролна база, руски дронове и ракети в Украйна (ВИДЕО).

Ukraine hit three oil depot/refineries in Russia overnight. UAVs visited the Afipsky refinery in the Krasnodar region and the Enem oil depot in Adygea. Another refinery in the Tambov region was also hit by at least 3 UAVs. pic.twitter.com/j28mXjjXLR