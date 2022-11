Русия разчита все повече на Иран за оръжие, при Бахмут руснаците зациклиха

ОЩЕ: Предупреждение от САЩ: Рояци ирански дронове заплашват Украйна (ВИДЕО)

Темата с иранската военна помощ за Русия набра скорост в последните дни, като CNN посвети специален материал, в който се твърди, че Техеран се готви да прати на Русия не само дронове, а балистични ракети. Става въпрос за ракети "земя-земя", които не са дългобойни, както и още дронове – според CNN ще бъдат доставени 1000 бройки. Това би било значително увеличение на помощта от Иран за Руската федерация във войната в Украйна. Отделно, украинските разузнавателни служби твърдят, че Иран ще прати на Русия над 200 дрона Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Пратката ще бъде "на части" т.е. руснаците ще си сглобяват дроновете. Всичко това подсказва, че руснаците изчерпват резервите си от определени оръжия.

Говорителят на Пентагона Патрик Райдър коментира, че САЩ са загрижени специално от данните, че Иран ще продава ракети на Русия.

На 1 ноември стартира и редовният есенен набор на професионални войници в Русия. Ръководителят на наборното звено към руския генерален щаб Евгений Бурдински посочи официално, че руската армия ще приеме 7500 по-малко професионални наборници спрямо предишни години. Отделно Бурдински твърди, че новите професионални наборници нямало да бъдат пращани тази година в Луганск, Донецк, Херсон или Запорожието. Руският военен министър Сергей Шойгу обяви край на частичната мобилизация заради войната в Украйна, но редица материали в руското информационно пространство сочат, че мобилизацията си продължава. Пример – какво се случва в Тюменска област и потвърждение пред руско издание, че мобилизацията не е спряла, а ще свърши чак когато Владимир Путин подпише специален указ за това. Самият Путин коментира, че не знаел нужно ли е да има указ и трябвало "юристите да кажат", но мобилизацията била завършена, предаде "Интерфакс”.

Военните действия в Украйна

The video shows the true friendship between nations#Belarusians from the Kastus Kalinovsky Regiment and the 44th Airborne Brigade of the Armed Forces of #Ukraine work together. pic.twitter.com/eioh7uK1Te — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2022

Огромно впечатление правят украинските данни, според които в последните дни има хиляди убити руски войници. 950 са загинали на 29 октомври, на 30 октомври - 620 убити, 650 - на 31 октомври и 800 на 1 ноември.

Losses of the invaders, as of today pic.twitter.com/1E8fwNu8XF — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 2, 2022

В Херсонска област, според руски телеграм канали като "Рибар" украинската армия води активно въздушно разузнаване и явно се готви за по-голямо настъпление. Пред предаването "Фейгин LIVE" Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че действията на украинската армия ще са по-бавни, защото фронтът в цяла Украйна е много голям – при линия от 1200-1300 километра, активни бойни действия има в рамките на 850 километра. Украинското командване "Юг" съобщава, че руските сили продължават да укрепват защитни позиции на източния бряг на река Днепър, което е явна подготовка за отстъпление. Руснаците укрепват линията Нова Каховка – Днипряни – Коршунка, а на юг чак до Михайловка, която се намира на 45 километра южно от Херсон и е доста навътре в окупираните от руснаците земи на Херсонска област. Украинското командване "Юг" съобщава и за извършени 180 артилерийски обстрела от украинската армия за последните 24 часа в Херсонска област и конкретно удар срещу Снихуровка, Николаевска област, както и успешно поразени 3 руски оръжейни склада в Херсонска и Николаевска област. Специално за Николаевска област "Рибар" посочва, че украинците са започнали активно да стрелят с артилерия по руски позиции на юг от самия Николаев. Имало е битка при Дудчани, която украинците твърдят, че са спечелили.

ISW обръща внимание и на партизанското движение на украинците в Херсон, като коментира, че през изминалите месеци заради редица успешни удари то е ангажирало сериозни сили от руска страна и въпреки това руснаците не могат да се справят изцяло с украинските партизани. Усилията на партизаните карат руснаците да отклоняват ресурси, които иначе биха им били полезни на фронта, гласи заключението на американските експерти.

От украинска страна се отбелязва и, че руснаците засилват опитите за саботаж срещу военна и гражданска инфраструктура при пристанища, от които се изнася украинско зърно. Украинското командване "Юг" дори говори, че временно ще бъдат спрени корабите със зърно. Руски обстрели има срещу Николаев, Днепропетровск, Никопол, а при Очакив, Николаевска област, заради руски удари са потопени два пристанищна кея, твърди зам.-вътрешният министър на т.нар. ЛНР Виталий Кисельов. В Одеса пък е арестуван руски колаборационист, защото е помагал с данни на руснаците да бъде взривен жп линия, по която се превозват товари за украинската армия. Украинското разузнаване твърди и, че руснаците са подавили крайни срокове на работещите в АЕЦ Запорожие да подпишат договори с "Росатом" и ограничават все повече украински персонал на атомната централа от работния процес. Украинското разузнаване твърди и, че руснаците били разположили противолокационна система на покрива на V-ти блок на ядрената централа.

В Луганска и Харковска област украинският натиск срещу линията Сватово – Кремена се запазва силен. Впечатление прави вечерната сводка на "Рибар" – че украинците са преминали през река Жребец и готвят щурм към руски позиции. Отделно, украинците трупат сили за пълна блокада на пътя между Сватово и Кремена, както и че от Краснопоповка украинците готвят удар по Кремена от север. Вчера, от Луганската областна администрация на Украйна потвърдиха, че украинците са си върнали Невско, т.е. позиция на 18 километра северозападно от Кремена. А според информация от руските части "Барс-13" пред руския пропагандист Семньон Пегов, че украинците се готвят да атакуват и превземат Сватово още тази седмица, като това е поставена от украинското командване задача. Руските данни са за спрени украински атаки срещу Лисичанск, както и че украинците се готвят за руски атаки към Купянск – в източния край на града били изградени защитни позиции. Руският прочит е, че в последните дни успешно са спрени украински атаки към Орлянско и заради "тежки загуби" украинците гледали да се погрижат за отбраната си. Само че руският военен блогър Борис Рожин смята, че преди втората половина на ноевмри и дори началото на декември не може да се говори за руско настъпление към Купянск. А украинците казват, че са спрели руски опити за атаки на позициите в Билохоривка и Макеевка.

В Донецко направление украинският генерален щаб съобщава, че за пореден ден украинските сили са спрели опити за руски атаки към Бахмут, Спирно, Майорск, Първомайск. Всъщност, според украинските данни директна руска пехотна атака срещу Бахмут няма от началото на седмицата, а само опити за руски операции в Бахмутска област – специално Опитно. Украинците явно и атакуват Зайцево, където ЧВК Вагнер държи позиция и превземането му през октомври беше прокламирано като голям руски успех.

GeoConfirmed.



"Close-quarters combat, allegedly between Wagner and Ukrainian forces at an observatory near Zaitseve, Donetsk Oblast. 7.5kms from the outskirts of Bakhmut."



48.531885, 38.097388



GeoLocated by @Cosmonaut19 https://t.co/0oEMxukxyT — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022

Руските телеграм канали продължават да се вълнуват силно какво става при Вухледар и село Павловка – южната част била "прочистена", според руските данни, но украинците посочват, че руснаците са спрени в Павловка и при Водяне (15 километра северозападно от град Донецк) т.е. руснаците още не могат да заемат удобни позиции и да създадат плацдарм за завладяване на най-силните украински позиции в тила на Донецк – Авдеевка и Маринка, както и прекъсване на връзката между Маринка и Вухледар с цел обкръжаване на украинските военни, които са на тези две позиции. Вухледар също ще бъде трудно превзет от руснаците, коментира първият зам.-министър на информационното обслужване на т.нар. ДНР Даниил Безносов.

Потвърден е и украински удар с HIMARS по хотел на пътя Донецк – Мариупол, близо до Волновакха. По украински данни там са били разквартирувани чеченски бойци (кадировци).

GeoConfirmed.



"Claimed HIMARS strike on Akhtamar hotel housing Chechens, Kadyrov's people"



47.574205, 37.514086



GeoLocated by @blinzka https://t.co/5wruATlW72 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022

Беше потвърдено и, че руската армия е използвала термобарични боеприпаси (т.нар. вакуумна бомба), което е военно престъпление. Първоначалните данни бяха за руски обстрел на Бахмут, но геопроверка установи, че става въпрос за Яковлевка.

GeoConfirmed.



"Russian use of thermite incendiary ammunition above Yakolivka, Donestk Oblast."



❌Not Bakhmut.



POV = 48.7069420, 38.14713095



GeoLocated by @EerikMatero and @GlasnostGone https://t.co/fULLNN3CkX — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 2, 2022

