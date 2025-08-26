Русия с обстрел по магистрала между два големи украински града (ВИДЕО)

Руснаците обстрелваха магистрала М-14 между Херсон и Николаев - два големи украински града, административни центрове на едноименните области. "Врагът умишлено атакува граждански транспорт", съобщи на 26 август в Telegram ръководителят на Херсонската областна администрация Олександър Прокудин. "От вчера вечерта наблюдаваме висока активност на руски дронове по магистралата М-14 Херсон-Николаев", отчете той. "Затова ви призовавам настоятелно: не пътувайте по този маршрут, освен ако не е абсолютно необходимо", подчерта Прокудин.

Възможни са ограничения на движението по магистрала М-14. "Ако бъдат засечени вражески дронове, пътят ще бъде временно затворен (...) Заедно с военните правим всичко възможно, за да стабилизираме ситуацията", отбеляза ръководителят на регионалната администрация.

Руските удари по Херсон

На 3 август руските въоръжени сили проведоха поредна серия въздушни удари с управляеми въздушни бомби на територията на Херсон. В засегнатата зона – на пътния мост над реката, свързващ централната част на града с един от микрорайоните – бе открит труп на мъж, роден през 1958 г. Установено е, че по време на обстрела той се е намирал на пътното платно на моста и е загинал в резултат на експлозията, съобщи УНИАН.

Според Прокудин в микрорайона "Корабел" остават около 1800 души, включително 187 души с ограничена подвижност и 31 деца. За евакуацията са на разположение 35 превозни средства, включително линейки за транспортиране на хора с ограничена подвижност.

Южният областен град Херсон за около 8 месеца беше под руска окупация, преди украинските сили да си го върнат през есента на 2022 г. в едно от най-големите поражения на руската армия по време на войната.

