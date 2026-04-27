Руското външно министерство е привикало германския посланик Александър Граф Ламбсдорф, за да изрази недоволство от връзки на Германия с "тероритична организация" съгласно позицията на Русия. Това потвърди говорителката на руското МВнР Мария Захаракова пред руската държавно-информационна пропагандна агенция РИА Новости.

Недоволството на Русия е предизвикано от срещата на член на Бундестага в Киев с Ахмед Закаев, лидер на Чеченската република Ичкерия. Тази организация е официално забранена в Русия.

Припомняме, че на 20 април германското външно министерство привика руския посланик в Берлин Сергей Нечаев. Той беше призован заради публикуваните от руското военно министерство адресите на производители на дронове за Украйна, разположени в Европа. Германия нарече публикацията пряка заплаха, още повече, че бившият руски президент и премиер и настоящ зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев директно каза, че това са потенциални цели на руската армия.

Русия съвсем затегна режима за влизане в армията

Междувременно, руският правозащитен проект ДСО (Движение сознательных отказчиков) разказа историята на мъж от Санкт Петербург, който е бил спрян да излети от беларуската столица Минск за грузинската столица Тбилиси (на 23 април) и два дни по-късно отново от Минск, но за арменската столица Ереван, защото имал призовка да се яви на медицински преглед за оценяване на годността му за военна служба в руската армия. Всичко това ясно показва, че Беларус е част от Русия не просто на думи, ами и на полицейска държава.

В Русия, вече по закон щом излезе повиквателна за армията, съответният човек получава забрана за напускане на страната. 20 дни по-късно влизат в сила и други ограничения, ако не си се явил: забрана за шофиране, регистрация на моторни превозни средства, разпореждане с недвижими имоти и теглене на кредити.

