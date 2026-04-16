"Потенциални законни мишени на Русия": Москва публикува списък на обектите, помагащи с дронове на Украйна

Руското министерство на отбраната предупреди, че европейските планове за увеличаване на доставките на дронове за Украйна въвличат тези страни все по-дълбоко във войната с Русия, предаде Ройтерс. Министерството каза, че смята, че правителствата на редица страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на дронове за Украйна, което Москва разглежда като стъпка, която ескалира конфликта.

Ведомството публикува списък със заводи и предприятия в няколко европейски страни, за които твърди, че произвеждат дронове или компоненти за тях, и посочи адресите им, включително обекти във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Израел и Полша. Прави впечатление, че има и локации в Турция и Израел.

"Европейската общественост трябва не само да има ясно разбиране за истинските причини за заплахите за тяхната сигурност, но и да е запозната с адресите и местоположението на украински и съвместни предприятия, произвеждащи безпилотни летателни апарати и компоненти за Украйна в собствените им страни", се казва в изявлението.

Медведев: "Сладки сънища, европейски партньори!"

Не закъсня и реакцията на бившия руски президент Дмитрий Медведев, който понастоящем е заместник-председател на Съвета за сигурност на страната. Той побърза да отправи поредни заплахи за военни удари към европейските държави, като заяви в социалната мрежа "Х", че обектите в списъка представляват потенциални цели за руските въоръжени сили.

"Изявлението на Министерството на отбраната на РФ трябва да се разбира в най-буквалния смисъл: публикуването на местата за производство на дронове и друга военна техника в Европа е регистър на потенциални законни мишени на руските въоръжени сили. Кога възможността за нанасяне на удар ще се превърне в реалност, ще зависи от развитието на ситуацията", написа Медведев, цитиран от ТАСС. "Сладки сънища, европейски партньори!", добави той.

Руски официални лица, включително Медведев, многократно са правили публични изявления, които са били възприемани като заплахи към европейските страни заради тяхната подкрепа за Украйна, посочва Ройтерс. Но тези действия по-често са приемани като предупреждения и завоалирани намеци, отколкото като пряко обявяване на предстоящи удари.

"Отношения между Русия и Финландия на практика не съществуват"

Финландия се е изолирала от Русия с желязна завеса, а отношенията между Москва и Хелзинки на практика не съществуват. Това заяви в интервю за ТАСС руският посланик във Финландия Павел Кузнецов. „Руско-финландските отношения са в изключително плачевно състояние. Бих казал дори, че на практика те не съществуват. За четири години финландските власти разрушиха практически всичко, което беше изградено от нашите страни през многото следвоенни десетилетия в обществено-политическата, търговско-икономическата, научно-техническата, културната и други сфери. Всички връзки са прекъснати, границата е затворена, пътнически транспорт не съществува“, каза дипломатът.

Той обвини Финландия, че „е издигната желязна завеса в пряк и преносен смисъл на думата“. „Подобно нещо никога не е имало в историята на руско-финландските отношения, дори през 20-те и 30-те години на миналия век, в навечерието на Втората световна война“, посочи Кузнецов.

