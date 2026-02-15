Прогноза за времето - 16 февруари 2026 г. (понеделник)

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от српедното за месеца. През нощта на места в Югозападна България и източните райони от страната все още ще превалява дъжд, в планинските райони – слаб сняг, но до сутринта валежите ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен западен вятър и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°. Утре облачността ще е разкъсана, след обяд над източната половина от страната – предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 8°.

В планините

В планините облачността ще е разкъсана, предимно значителна. След обяд в масивите от Югозападна България и Източна Стара планина ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Снимка: iStock

На морето

Преди обяд по Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 17 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

Източник: meteo.bg