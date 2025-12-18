Вече почти 600 кораба от "сенчестия флот" на Путин не могат да влизат в европейски пристанища

На 18 декември Европейският съюз окончателно наложи ограничителни мерки върху още 41 кораба, които са част от т.нар. руски сенчест флот от петролни танкери, допринасящ за енергийните приходи на Русия, а оттам - за разходите за война в Украйна. Така още плавателни съдове влизат в списъка за забрана за достъп до пристанища в ЕС и забрана за предоставяне на широк спектър от услуги, свързани с морския транспорт.

Тази мярка е насочена към танкери извън ЕС, които са част от „сенчестия флот“ на диктатора Владимир Путин и заобикалят механизма за ограничаване на цените на петрола или подкрепят енергийния сектор на Русия. Насочена е и към кораби, които са отговорни за транспортирането на военно оборудване за Русия или участват в пренос на откраднато украинско зърно и културни ценности от Украйна.

Вече са санкционирани почти 600 кораба от руския "сенчест флот"

Днешното решение, с което общият брой на посочените кораби достига почти 600, е тясно свързано с неотдавнашните решения на Европейския съвет да включи в списъка 9 лица, подпомагащи „сенчестия флот“, и да приеме декларация на ЕС и неговите държави членки за пълноценното използване на рамката на международното морско право във връзка със заплахите от този флот и защитата на критичната подводна инфраструктура.

ЕС остава готов да засили натиска върху Русия и нейния флот в сянка, включително чрез приемане на допълнителни санкции, казват от Европейския съвет в официално съобщение.

Снимка: iStock

Защо се стигна дотук?

В отговор на военната агресия на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г. ЕС значително разшири санкциите срещу Москва, с цел да отслаби значително икономиката на Руската федерация, да я лиши от критични технологии и пазари и да ограничи значително способността ѝ да води война.

В заключенията си от 19 декември 2024 г. Европейският съвет повторно изрази категоричното си осъждане на агресивната война на Русия срещу Украйна, която представлява "явно нарушение на Устава на ООН", и потвърди "непоколебимата ангажираност" на ЕС да продължи да оказва политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна и нейния народ.

"Докато незаконните действия на Руската федерация продължават да нарушават основните правила на международното право, включително по-специално забраната за употреба на сила, заложена в член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации, и на международното хуманитарно право, е целесъобразно да се запазят в сила всички мерки, наложени от ЕС, и да се предприемат допълнителни мерки, ако е необходимо", гласи позицията на Съвета.

