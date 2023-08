Руска трагикомедия: Как не се бяга от контрольорите в градския транспорт (ВИДЕО)

Видеокадрите, които будят истински смях, бяха разпространени от беларуската опозиционна телевизия NEXTA. На тях се вижда как мъжът забелязва контрольора и решава да се измъкне, но не през вратата, а директно през прозореца.

Само че прозорецът на автобуса не издържа на натиска и изпадна от рамката.

Сега пътникът ще трябва и да плати глобата, и да ремонтира прозореца, шегуват се от NEXTA.

Още: Ще разчупим ли консенсуса САЩ-Русия за влияние 50:50 в България? Говори д-р Искрен Иванов (ВИДЕО)

A stowaway from #Tver suffers instant karma



He saw the controller and decided to get out through the window.



But the bus window could not withstand such a parkour and fell out of the frame. Now the passenger will have to pay the fine and repair the window. pic.twitter.com/Jty7iRrBTv