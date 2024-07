Руската ФСБ: Украйна и НАТО подкупваха наш пилот да отвлече ядрен бомбардировач (ВИДЕО)

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия се похвали, че е предотвратила "отвличане" на руски ядрен бомбардировач.

Службата твърди, че Украйна (а зад нея НАТО) се е опитала да отвлече стратегическия бомбардировач Ту-22М3 на своя територия. За целта украинското и натовското разузнаване искали да вербуват пилот, обещавайки му 3 млн. долара и италианско гражданство.

Като доказателство силите за сигурност предоставят видеоклип, в който руски пилот разказва всичко това. Дали клипът е най-новият продукт на кремълската пропаганда, възвеличаващ неподкупния, служещ до смърт на родината руснак и работещите служби, или е истина - преценете сами.

The FSB claims that it thwarted an attempt by Ukrainian special services to steal a Russian Tu-22M3 strategic bomber. Ukrainian and NATO special services allegedly tried to recruit a Russian pilot, offering him $2 million and Italian citizenship to fly the bomber to Ukraine. pic.twitter.com/74Hb8FU5wo