Втора вълна руски ракети по Украйна: Взривове в Киев и други градове

На 8 юли Русия предприе нова ракетна атака срещу Украйна - втора за последните няколко часа.

Основните мониторингови групи съобщават, че ракетите са навлезли в украинското въздушно пространство около 10 ч. сутринта местно време (и българско), като са се насочили в няколко посоки. Било е засечено и излитане на самолет МиГ-31К, който може да носи балистични ракети "Кинжал". На територията на цялата страна действат системите за предупреждение от въздушно нападение.

Right now, Russia is conducting a massive missile attack on Ukrainian territory. An air alert has been declared throughout the country.



There are reports of cruise missiles being launched towards Kyiv. Air defense forces are working in the Kyiv region. pic.twitter.com/pcIXxbqGtK