Руски дронове атакуваха украинския град Запорожие, има много ранени (ВИДЕО)

Украинският град Запорожие бе подложен на пет атаки с дронове късно вчера, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм. В резултат на атаката на руснаците избухна пожар в един от районите на града, гласи съобщението на Иван Фьодоров. Първоначално нямаше данни за пострадали, впослествие Фьодоров съобщи за 16 ранени - сред ранените има двумесечно дете, 5 души са в тежко състояние.

Въздушната тревога в Запорожие бе обявена в 19:09 часа, първите взривове са избухнали към 22:00 часа вечерта, информират още местните власти. Има опасност и заплаха от повторни атаки, гражданите да се намират в безопасни места до отбой от тревогата, призовават местните власти.

Още: Русия използва нов дрон-камикадзе в Украйна (ВИДЕО)

Russia struck Zaporizhzhia with 5 Shahed drones, the regional governor reports. The attack caused a fire in one of the city’s districts. Preliminary reports indicate no casualties, awaiting more info. pic.twitter.com/fXvHaRkBCT