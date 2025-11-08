Руски FPV дрон удари буса на европейски журналисти в Украйна. Руски сапьор призна: Минирахме детски играчки (ВИДЕО)

На път за украинския град Константиновка, който се намира в Донецка област и вече е една от точките на боеве между украинската и руската армия в активния фронт в Украйна, руски дрон удари микробус, в който пътуваха и европейски журналисти - сред тях австрийският журналист и кореспондент на ORF Кристиан Вершютц, както и испански журналист.
Журналистите са правели репортаж заедно с доброволци, носещи хуманитарна помощ на малцината все още цивилни в района.
Вершютц заснема атаката, при която за щастие няма пострадали хора, само превозното средство е понесло щети и е неизползваемо. Причината да няма жертви е, че хората навреме са забелязали руския дрон - от кадрите си личат и антидрон мрежи на пътя, но те не покриват всичко.
A Russian drone hit a marked humanitarian vehicle carrying European journalists near Kostiantynivka in eastern Ukraine, N-tv reports. Austrian ORF correspondent Christian Verschütz and a Spanish colleague escaped seconds before the explosion. pic.twitter.com/ISfS2rXEb9— WarTranslated (@wartranslated) November 8, 2025
Руската практика да се удрят цивилни цели е отдавна традиция в пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Но още по-зловещо е как в ефир руски сапьор признава, че в Украйна са минирали дори библиотеки с книги и детски играчки - поредно показно как рашизмът е равен на нацизъм и видимата цел на режима на Путин е тотално изтребление и подчинение на украинците чрез терор - Още: Руският бич в Украйна, който заплашва все повече животи: Мините
A Russian army sapper squad commander describes how he and his unit planted explosives in books and children's toys in Ukraine. pic.twitter.com/ERdkCKOSG4— WarTranslated (@wartranslated) November 8, 2025
