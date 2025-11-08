Войната в Украйна:

Руски FPV дрон удари буса на европейски журналисти в Украйна. Руски сапьор призна: Минирахме детски играчки (ВИДЕО)

08 ноември 2025, 18:59 часа 777 прочитания 0 коментара
На път за украинския град Константиновка, който се намира в Донецка област и вече е една от точките на боеве между украинската и руската армия в активния фронт в Украйна, руски дрон удари микробус, в който пътуваха и европейски журналисти - сред тях австрийският журналист и кореспондент на ORF Кристиан Вершютц, както и испански журналист.

Журналистите са правели репортаж заедно с доброволци, носещи хуманитарна помощ на малцината все още цивилни в района.

Вершютц заснема атаката, при която за щастие няма пострадали хора, само превозното средство е понесло щети и е неизползваемо. Причината да няма жертви е, че хората навреме са забелязали руския дрон - от кадрите си личат и антидрон мрежи на пътя, но те не покриват всичко.

Руската практика да се удрят цивилни цели е отдавна традиция в пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Но още по-зловещо е как в ефир руски сапьор признава, че в Украйна са минирали дори библиотеки с книги и детски играчки - поредно показно как рашизмът е равен на нацизъм и видимата цел на режима на Путин е тотално изтребление и подчинение на украинците чрез терор - Още: Руският бич в Украйна, който заплашва все повече животи: Мините

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив, илюстративна

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
журналисти военно престъпление военни престъпления руски дрон война Украйна удар с дрон константиновка миниране
