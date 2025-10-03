Спряната работа на правителството в САЩ поставя под риск оръжейни доставки за Украйна и голяма сделка за дронове

Спирането на работата на американското правителство е блокирало преговорите за оръжия между Украйна и САЩ и може да забави доставките, съобщи британското издание The Telegraph на 3 октомври, позовавайки се на анонимни украински източници. До стоп на функционирането се стигна, след като демократите и републиканците в Конгреса на Щатите не успяха да се споразумеят за финансирането на правителството, принуждавайки стотици хиляди федерални служители да си останат у дома.

Според британската медия прекъсването е блокирало срещите между украински официални лица и американските им колеги от Пентагона, Държавния департамент и Белия дом. В резултат на това доставките на американско оръжие за бойното поле може да закъснеят.

Още: Путин побърза да принизи значението на ракетите "Томахоук" за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мегасделка" засега пропада

Забавени са и ключови проекти. Украинска делегация беше пътувала до Вашингтон за преговори за съвместно производство на дронове, но тези срещи сега са поставени под въпрос.

Новината идва в момент, в който Украйна се опитва да финализира голяма сделка за оръжие със САЩ. След неотдавнашното си посещение във Вашингтон, където се срещна с американския президент Доналд Тръмп, лидерът на Украйна Володимир Зеленски обяви планове както за "мегасделка" за закупуване на американско оръжие, така и за "сделка за дронове" - за продажба на украински безпилотни системи на САЩ.

Снимка: president.gov.ua

Още: Зеленски: Ще си осигурим 1 млрд. долара месечно за купуване на оръжия от САЩ. Осло дава милиарди за 2025/2026 (СНИМКИ)

Киев е съставил списък с оръжия, които възнамерява да закупи от САЩ, на обща стойност около 90 милиарда долара. Украйна търси и отделни споразумения за други видове оръжия, особено за ракети с голям обсег.

Financial Times по-рано съобщи, че Киев първоначално е предложил покупка на американски оръжия на стойност 100 милиарда долара, потенциално финансирана от европейски партньори.

Украйна също започна да изнася някои системи, произведени в страната, по-специално военноморски дронове, след като през септември правителството стартира програма за контролиран износ. Тази индустрия се разрасна бързо след пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г., като над 200 компании вече произвеждат евтини, адаптивни системи, променили облика на войната.

Още: Reuters: Украйна вероятно няма да получи ракети "Томахоук" от САЩ