Кризата с бензина: Русия готви мярка, с която ще съсипе колите си. Взрив в още една руска рафинерия (ВИДЕО)

Недостигът на бензин в Русия заради систематичната и продължаваща дълго време украинска кампания за атаки с дронове срещу редица руски рафинерии накара руското правителство да търси начин да се справи с кризата. За целта вече има готовност за разширение на вече действащи мерки – например, внос на бензин от Китай

Още по-интересна мярка обаче е друга – Русия да върне употребата на монометиланилин (ММА) за производство на бензин, пише руският икономически ежедневник "Комерсант". С това съединение може да се повишава октановото число на горивото и така нискооктаново гориво, което е неизползваемо, да стане с по-високо октаново число и да се превърне в опция за увеличаване на количествата бензин в Русия. Руската федерация търси допълнително не по-малко от 350 000 тона бензин и 100 000 тона дизел месечно, за да преодолее дефицита. С употребата на монометиланилин производството на бензин може да се увеличи с 50 000 тона месечно.

Твърде хубаво

В цялата стратегия обаче има един сериозен пробив. Той е следният – още предишното десетилетие на XXI век монометиланилинът беше специално забранен за употреба в Русия през 2016 година. Защо – защото той разваля двигателя на превозните средства, които се движат с бензин, направен с негова помощ. Използването на монометиланин в ЕС също е строго забранено – една от причините е, че предизвиква корозия в двигателите, а другата – че е потенциално опасен за човешкото здраве (причинява рак).

Разковничето е следното – ако монометиланинът се използва в правилните дози, няма страшно. Дозировката е от около 1,3% на единица мярка, но именно защото не е лесно да се определи абсолютно точно дозата, съединението не се използва в ЕС, също и в Русия, поне до този момент. Ако дозата не е точната, тогава при работа на двигателя с такъв бензин се отделят по-високи нива смола, а това увеличава отделянето на въглеродни отлагания в двигателя, съответно – корозия.

Показателно – дори Китай забранява употребата на съединението за производство на бензин. Това става на 18 декември, 2013 година.

Окуражителни "експертни" мнения

Пред "Комерсант" Максим Малков, партньор в Kept, отбелязва, че спирането на употребата на тази добавка в Русия се дължи на спазването на европейските стандарти за емисии (до Евро-5). Той отбелязва, че от инженерна и икономическа гледна точка добавката и други подобрители на октановото число позволяват увеличаване на дела на високооктановия бензин, без да се прави компромис с неговите характеристики, въпреки че емисиите на азотни оксиди могат да бъдат леко увеличени.

Сергей Фролов, управляващ партньор в NEFT Research, казва, че преди забраната MMA е била най-ефективната добавка за бензин клас 5. Той отбелязва, че 1% MMA в бензин клас 4 увеличава октановото число с 2-6 единици, в зависимост от изходния продукт. Той добавя, че решението за временно ползване на тази добавка е напълно логично и ще позволи увеличаване на производството на високооктанов бензин.

Отделно, руското министерство на финансите е инструктирано да създаде икономически стимули за използването на етилов алкохол в производството на бензин чрез премахване на акциза върху етиловия алкохол. Това би могло да увеличи доставките на бензин на вътрешния пазар със 100 000 тона на месец.

Междувременно, изглежда има нова атака с дронове срещу руска рафинерия - този път "Орскнефтеоргсинтез", в Оренбургска област. Рафинерията се намира на 1400 километра от Украйна - вече има много видеокадри, показващи дронове, взрив и стълб черен дим. Предприятието преработва по 6,6 млн. тона суров петрол годишно. Според губернатора на областта Евгений Солнцев имало "опит за атака", няма пострадали, "технологичните процеси в предприятието не са нарушени". Работели обаче на място спешните служби - защо, след като няма нищо?

